«Транснефть»: в портах Приморска и Новороссийска началась отгрузка дизтоплива

Советник президента компании «Транснефть» Игорь Дёмин сообщил, что с субботы, 7 октября, в портах Приморска и Новороссийска началась отгрузка дизельного топлива.

Его слова приводит РИА Новости.

«С минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов в Приморске и Новороссийске», — сказал Дёмин.

Ранее правительство России разрешило экспорт дизельного топлива по трубопроводам для производителей, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% произведённой продукции.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, в России наблюдается значительное снижение оптовых цен на топливо почти во всех регионах.