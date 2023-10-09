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«Транснефть»: в портах Приморска и Новороссийска началась отгрузка дизтоплива

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Советник президента компании «Транснефть» Игорь Дёмин сообщил, что с субботы, 7 октября, в портах Приморска и Новороссийска началась отгрузка дизельного топлива.
«Транснефть»: в портах Приморска и Новороссийска началась отгрузка дизтоплива
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит РИА Новости.

«С минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов в Приморске и Новороссийске», — сказал Дёмин.

Ранее правительство России разрешило экспорт дизельного топлива по трубопроводам для производителей, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% произведённой продукции.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, в России наблюдается значительное снижение оптовых цен на топливо почти во всех регионах.

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