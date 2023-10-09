«Транснефть»: в портах Приморска и Новороссийска началась отгрузка дизтоплива
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Его слова приводит РИА Новости.
«С минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов в Приморске и Новороссийске», — сказал Дёмин.
Ранее правительство России разрешило экспорт дизельного топлива по трубопроводам для производителей, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% произведённой продукции.
По словам российского вице-премьера Александра Новака, в России наблюдается значительное снижение оптовых цен на топливо почти во всех регионах.