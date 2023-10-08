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Эксперт Капитонов: создавать газовую инфраструктуру в Турции пока не стоит

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Газовый хаб в Турции может быть реализован как виртуальная площадка, строить газовую инфраструктуру там пока не следует, заявил аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов.
Эксперт Капитонов: создавать газовую инфраструктуру в Турции пока не стоит
  • AP

«Самое простое — условно, создаётся некая виртуальная площадка, как голландский хаб TTF в Европе. Это некая точка ценообразования на границе Турции и Болгарии», — цитирует РИА Новости Капитонова.

По его словам, Турция будет вбрасывать туда объёмы спотового газа, поставляемого не в рамках долгосрочных контрактов.

Он выразил мнение, что строить инфраструктуру сейчас не нужно.

Ранее в Турции опровергли заявления об отсрочке переговоров с Россией по газовому хабу.

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