Эксперт Капитонов: создавать газовую инфраструктуру в Турции пока не стоит
- AP
«Самое простое — условно, создаётся некая виртуальная площадка, как голландский хаб TTF в Европе. Это некая точка ценообразования на границе Турции и Болгарии», — цитирует РИА Новости Капитонова.
По его словам, Турция будет вбрасывать туда объёмы спотового газа, поставляемого не в рамках долгосрочных контрактов.
Он выразил мнение, что строить инфраструктуру сейчас не нужно.
Ранее в Турции опровергли заявления об отсрочке переговоров с Россией по газовому хабу.