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РИА Новости: в Анкаре заявили о попытках очернить проект России по газовому хабу

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Турецкие власти фиксируют много дезинформации вокруг предложенного Россией проекта газового хаба в Турции, распространяемой с целью очернить соответствующую идею.

Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации президента Турции.

«Да, мы замечаем очень много дезинформации вокруг этого проекта. В принципе, тут цель ясна: бросить тень на его перспективность в свете очень активных обсуждений в последнее время», — сказал собеседник.

Вместе с этим источник подчеркнул, что у всех громких проектов всегда хватает недоброжелателей и газовый хаб не является каким-то исключением.

Отмечается, что переговоры между турецкой и российской сторонами продолжаются, а все необходимые детали активно прорабатываются.

«Нужно понимание у тех самых недоброжелателей, что все стороны, которые будут вовлечены в проект, не проиграют», — добавил собеседник.

Ранее в Турции опровергли заявления об отсрочке переговоров с Россией по газовому хабу.

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