В Турции опровергли заявления об отсрочке переговоров с Россией по газовому хабу
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, со времени предложения о новой газовой торговой платформе произошло землетрясение, а также прошли выборы.
«Это был своего рода период паузы, но сейчас мы снова ведём переговоры», — сказал Байрактар.
4 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на скорое завершение переговоров по газовому хабу в Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в план работы правительства внесены вопросы о создании газового хаба, о чём шла речь на переговорах в Сочи с Путиным.