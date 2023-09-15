В Турции опровергли заявления об отсрочке переговоров с Россией по газовому хабу

Анкара и Москва продолжают вести переговоры по созданию газового хаба, предложенного президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, со времени предложения о новой газовой торговой платформе произошло землетрясение, а также прошли выборы.

«Это был своего рода период паузы, но сейчас мы снова ведём переговоры», — сказал Байрактар.

4 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на скорое завершение переговоров по газовому хабу в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в план работы правительства внесены вопросы о создании газового хаба, о чём шла речь на переговорах в Сочи с Путиным.