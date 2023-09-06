Эрдоган: обсуждавшиеся с Путиным планы создания газового хаба находятся в работе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в план работы правительства внесены вопросы о создании газового хаба, о чём шла речь на переговорах в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мы создадим в Аташехире (район в Стамбуле. — RT) международный центр торговли для сделок по газу, полезным ископаемым, любым другим материалам. Тут будет осуществляться мировая торговля», — цитирует его ТАСС.

По его словам, с этой целью российские и турецкие ведомства проведут работу и быстрыми темпами реализуют идеи.

«Кроме того, есть обсуждавшиеся в Сочи во время моей встречи с господином Путиным планы создания газового хаба в Тракии. Этот проект в стадии планирования и взят в работу», — добавил Эрдоган.

Ранее Путин заявил, что Россия может транзитным способом поставлять газ в другие государства через Турцию.