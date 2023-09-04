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Путин рассчитывает на скорое завершение переговоров по газовому хабу в Турции

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Российский президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на скорое завершение переговоров по газовому хабу в Турции.

Об этом Путин сказал в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи в расширенном составе.

«Мы продвинулись, и, я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции», — заявил президент России.

Он отметил, что это нужно для того, чтобы сделать ситуацию в регионе более стабильной и сбалансированной.

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Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом России.

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