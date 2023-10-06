Путин: «Газпром» впервые начнёт поставки газа в Узбекистан через Казахстан

Президент России Владимир Путин 7 октября примет участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан.

Об этом он сказал по итогам российско-узбекистанских переговоров с Шавкатом Мирзиёевым.

В мероприятии примет участие главы Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.

«Примем участие в торжественной церемонии запуска поставок «Газпромом» российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, происхождения не направлялся», — заявил Путин.

Газ будет идти транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и этой республике, отметил глава государства.

Представитель Министерства энергетики Узбекистана ранее заявил, что инфраструктура страны подготовлена для импорта российского природного газа с 1 октября.