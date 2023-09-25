Узбекистан подготовил инфраструктуру для импорта газа из России с 1 октября

Представитель Министерства энергетики Узбекистана заявил, что инфраструктура страны была подготовлена для импорта российского природного газа с 1 октября.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы принимать российский газ с 1 октября. Наши газопроводы приспособлены для приёма газа высокого давления», — сказал представитель Минэнерго.

Как уточняет агентство, речь идёт о контракте, который «Газпром» 16 июня подписал на Петербургском международном экономическом форуме с властями Узбекистана.

Позднее в Минэнерго Узбекистана пояснили, что договор рассчитан на два года и предусматривает закупки в районе 2,8 млрд куб. м в год.

Ранее в НОВАТЭКе спрогнозировали дальнейший рост спроса на СПГ.