Узбекистан подготовил инфраструктуру для импорта газа из России с 1 октября
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы готовы принимать российский газ с 1 октября. Наши газопроводы приспособлены для приёма газа высокого давления», — сказал представитель Минэнерго.
Как уточняет агентство, речь идёт о контракте, который «Газпром» 16 июня подписал на Петербургском международном экономическом форуме с властями Узбекистана.
Позднее в Минэнерго Узбекистана пояснили, что договор рассчитан на два года и предусматривает закупки в районе 2,8 млрд куб. м в год.
Ранее в НОВАТЭКе спрогнозировали дальнейший рост спроса на СПГ.