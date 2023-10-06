Правительство России с 1 октября восстанавливает топливный демпфер

Правительство России приняло решение внести поправки в Налоговый кодекс и вернуть с 1 октября топливный демпфер.

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение коэффициента по демпферу до 1,0 увеличит компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже топлива на внутреннем рынке, а также сможет стимулировать насыщение внутреннего российского рынка топливом.

Также стало известно, что правительство разрешило экспорт дизельного топлива по трубопроводам для производителей, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% произведённой продукции.