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«Ъ»: правительство готово частично снять запрет на экспорт дизельного топлива

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Российские власти готовы в ближайшее время частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за заполнения хранилищ «Транснефти».

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сказано в материале, по предварительным данным, будет разрешён только трубопроводный экспорт дизтоплива.

При этом уточняется, что его объём может быть квотирован, чтобы избежать скачков оптовых цен.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт дизеля и бензина будет длиться столько, сколько нужно для стабилизации российского рынка.

21 сентября российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.

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