«Ъ»: правительство готово частично снять запрет на экспорт дизельного топлива
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как сказано в материале, по предварительным данным, будет разрешён только трубопроводный экспорт дизтоплива.
При этом уточняется, что его объём может быть квотирован, чтобы избежать скачков оптовых цен.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт дизеля и бензина будет длиться столько, сколько нужно для стабилизации российского рынка.
21 сентября российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.