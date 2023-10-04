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Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти до конца года

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Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года.
Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго страны.

Собеседник агентства подтвердил, что Эр-Рияд продолжит добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с, начатое в июле, до конца 2023 года, как об этом было объявлено месяц назад.

Ранее российское Министерство финансов заявило, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября 2023 года будет повышена на $2,5.

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