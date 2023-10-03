Аналитик: по происхождению у Молдавии всё равно российский газ

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова о том, что страна не отказывалась от идеи закупать газ у «Газпрома», но ожидает хорошую цену.

По словам специалиста, заявление «действительно довольно странное».

«Во-первых, он сказал, что они не будут закупать газ у «Газпрома» для территории самой Молдавии, но в реальности они закупают газ для того, чтобы поставить для Приднестровской ГРЭС, которая вырабатывает электричество, которым практически вся Молдавия и снабжается, это крупнейший источник электроэнергии», — объяснил он.

Как отметил аналитик, чистого газа на территории Молдавии покупают не так много, и в этом плане они могут отказаться от поставок и по контракту с «Газпромом», «но при этом они всё равно покупают российский по происхождению газ».

«Они сейчас закупают периодически у Румынии, а Румыния покупает его у России, причём Румыния увеличивает закупки российского по происхождению газа, они и напрямую у «Газпрома» покупают, и на днях подписали контракт с турецкой государственной компанией, которая покупает газ у «Газпрома», явно для того, чтобы перепродавать его в Молдавию. Поэтому, как ни крути, по происхождению это всё равно российский газ», — рассказал Юшков.

По мнению собеседника RT, Кишинёв делает такие шаги для того, чтобы показать независимость от России, чтобы Молдавию приняли в ЕС, «выдав временную историю за постоянную».

«Они, действительно, периодически сокращают закупки российского газа, потому что у нас формула ценообразования такова, что летом цена газа привязана к ценам на спотовом рынке, а зимой она привязана к стоимости нефти. Бывает, что они месяц могут не брать российский газ или брать его мало», — подчеркнул он.

Второй момент, который выделил Юшков, заключается в том, что, заявляя, что они будут без российского газа, представители Молдавии желают «повысить ставки в конфликте с «Газпромом».

Он также добавил, что, естественно, «никто им газ дешевле не даст», потому что все, кто продают газ Кишинёву, покупают его у «Газпрома».

«Они рассчитывают на более выгодную цену, когда есть пятилетний контракт, и там прописана формула ценообразования, и каждый месяц меняется цена в зависимости от того, что происходит на рынке, то есть там нет фиксированной цены, и эта формула и дальше будет работать, она рассчитана на пять лет. Поэтому ни мы не можем в одностороннем порядке поменять, ни они. Это не вопрос торга», — заключил Юшков.

Ранее стало известно о том, что Молдавия не отказывалась от идеи закупать газ у «Газпрома», но ожидает хорошую цену. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов.

Накануне Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у российской компании «Газпром».