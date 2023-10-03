Силуанов: проект бюджета на 2024—2026 годы не предусматривает средств на ВСМ
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Эти 3 трлн рублей превращаются в семь к концу 2026 года», — отметил он, говоря о динамике пополнения средств ФНБ.
На вопрос, входит ли в данный объём средств выделение средств на ВСМ, министр ответил отрицательно и сказал, что для того, чтобы включить ВСМ, необходимо увеличивать сумму либо осуществлять перераспределение внутри.
Ранее гендиректор РЖД Олег Белозёров рассказал, что строительство большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей ожидается к 2043 году.
Российское правительство оценило создание четырёх ВСМ почти в 11 трлн рублей.