Силуанов: проект бюджета на 2024—2026 годы не предусматривает средств на ВСМ

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на 2024—2026 годы пока не предусматривает выделение средств на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из ФНБ.

Об этом пишет РИА Новости.

«Эти 3 трлн рублей превращаются в семь к концу 2026 года», — отметил он, говоря о динамике пополнения средств ФНБ.

На вопрос, входит ли в данный объём средств выделение средств на ВСМ, министр ответил отрицательно и сказал, что для того, чтобы включить ВСМ, необходимо увеличивать сумму либо осуществлять перераспределение внутри.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозёров рассказал, что строительство большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей ожидается к 2043 году.

Российское правительство оценило создание четырёх ВСМ почти в 11 трлн рублей.