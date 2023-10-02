Глава РЖД Белозёров: большинство из запланированных ВСМ ожидается к 2043 году

Гендиректор РЖД Олег Белозёров рассказал в интервью РИА Новости, что строительство большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей ожидается к 2043 году.

По его словам, следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте.

«Через 20 лет будет 2043 год, хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными», — сказал глава РЖД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности восстановления железных дорог в новых регионах России.

Также сообщалось, что РЖД возобновили продажу билетов на дальние поезда за 90 дней до их отправления.