Глава РЖД Белозёров: большинство из запланированных ВСМ ожидается к 2043 году
По его словам, следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте.
«Через 20 лет будет 2043 год, хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными», — сказал глава РЖД.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности восстановления железных дорог в новых регионах России.
Также сообщалось, что РЖД возобновили продажу билетов на дальние поезда за 90 дней до их отправления.