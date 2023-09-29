Финансист Валишвили: ограничение ЦБ на вывод капитала спасло рынок от перегрева

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили отметила, что решение Банка России ограничить вывод капитала за границу показало свою эффективность в краткосрочном периоде, а также в моменте позволило удержать валютный рынок от перегрева.

Такое мнение она выразила в беседе с «Газетой.Ru».

«В последующем либерализация валютного контроля не оказала существенного влияния ни на курс рубля, ни на планы инвесторов по выводу капитала», — объяснила Валишвили.

Ранее ЦБ России продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами.

Также Банк России принял решение о продлении ещё на шесть месяцев ограничений на перевод средств за рубеж.