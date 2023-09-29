Финансист Валишвили: ограничение ЦБ на вывод капитала спасло рынок от перегрева
- РИА Новости
Такое мнение она выразила в беседе с «Газетой.Ru».
«В последующем либерализация валютного контроля не оказала существенного влияния ни на курс рубля, ни на планы инвесторов по выводу капитала», — объяснила Валишвили.
Ранее ЦБ России продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами.
Также Банк России принял решение о продлении ещё на шесть месяцев ограничений на перевод средств за рубеж.