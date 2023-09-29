Узнать больше

Финансист Валишвили: ограничение ЦБ на вывод капитала спасло рынок от перегрева

Короткая ссылка
Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили отметила, что решение Банка России ограничить вывод капитала за границу показало свою эффективность в краткосрочном периоде, а также в моменте позволило удержать валютный рынок от перегрева. 
Финансист Валишвили: ограничение ЦБ на вывод капитала спасло рынок от перегрева
  • РИА Новости

Такое мнение она выразила в беседе с «Газетой.Ru».

«В последующем либерализация валютного контроля не оказала существенного влияния ни на курс рубля, ни на планы инвесторов по выводу капитала», — объяснила Валишвили.

Ранее ЦБ России продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами.

Также Банк России принял решение о продлении ещё на шесть месяцев ограничений на перевод средств за рубеж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить