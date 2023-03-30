ЦБ России продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами

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Центробанк России на полгода продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами для защиты прав и интересов инвесторов и минимизации рисков.
ЦБ России продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами
  • РИА Новости

«Банк России ещё на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета», — говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что с 1 апреля депозитарии продолжат вести учёт прав клиентов на заблокированные активы, а брокеры не должны принимать и исполнять поручения клиентов на сделки с иностранными ценными бумагами на бирже.

Банк России ранее определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг, учитывающихся на их клиентских счетах в других странах.

Также регулятор продлил ещё на полгода — до 9 сентября 2023 года — ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

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