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Банк России определил порядок возвращения ценных бумаг из-за рубежа

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Банк России определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг, учитывающихся на их клиентских счетах в других странах.
Банк России определил порядок возвращения ценных бумаг из-за рубежа
  • РИА Новости

Сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Отмечается, что данное решение поможет исключить иностранную организацию из цепочки учёта российских бумаг, а также защитить интересы и права инвесторов.

Депозитариям необходимо будет подать заявления о переводе в Национальный расчётный депозитарий. После этого ценные бумаги зачислят на их счета депо номинального держателя, которые открыты в центральном депозитарии.

По данным ЦБ, подобная возможность будет предоставляться один раз.

Также с 1 января текущего года владельцы ценных бумаг, которые передали их по договору на хранение иностранной организации с правом пользования, могут подать в российский депозитарий заявление с просьбой о принудительном переводе активов в отечественную инфраструктуру.

Ранее Банк России продлил ещё на полгода — до 09 сентября 2023 года — ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

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