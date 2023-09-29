Центробанк продлил ещё на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России принял решение о продлении ещё на шесть месяцев ограничений на перевод средств за рубеж.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России продлил ещё на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до 31 марта 2024 года.

Отмечается, что российские граждане, а также физические лица — нерезиденты из дружественных стран смогут переводить на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой валюте.

Ранее ЦБ России продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами.