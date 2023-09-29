Центробанк продлил ещё на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж
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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России продлил ещё на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж», — говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать до 31 марта 2024 года.
Отмечается, что российские граждане, а также физические лица — нерезиденты из дружественных стран смогут переводить на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой валюте.
Ранее ЦБ России продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами.