Habertürk: Турция начнёт поставки газа в Молдавию с 1 октября
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Об этом сообщает телеканал Habertürk.
«С 1 октября Турция будет экспортировать в Молдову 2 млн куб. м природного газа в сутки», — говорится в сообщении.
Других подробностей сделки не приводится.
Ранее греческая DEPA Commercial S.A. выиграла тендер на поставки более 100 млн куб. м газа молдавской ENERGOCOM S.A.
Газ будет оплачен за счёт кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).