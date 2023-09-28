Habertürk: Турция начнёт поставки газа в Молдавию с 1 октября

Турция намерена осуществлять поставки в Молдавию 2 млн куб. м газа в сутки с 1 октября текущего года.

Об этом сообщает телеканал Habertürk.

«С 1 октября Турция будет экспортировать в Молдову 2 млн куб. м природного газа в сутки», — говорится в сообщении.

Других подробностей сделки не приводится.

Ранее греческая DEPA Commercial S.A. выиграла тендер на поставки более 100 млн куб. м газа молдавской ENERGOCOM S.A.

Газ будет оплачен за счёт кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).