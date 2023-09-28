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Силуанов: доля связанных с обороной расходов бюджета России увеличивается

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Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что доля расходов бюджета, связанных с обороной и безопасностью, увеличивается.
Силуанов: доля связанных с обороной расходов бюджета России увеличивается
  • Gettyimages.ru
  • © KnJoUS

Об этом пишет ТАСС.

«Когда вы говорите о снижении доли расходов на экономику, возможно, это и так, поскольку доля оборонных расходов возрастает. Мы говорим, что это наш основной приоритет сейчас», — отметил он.

Силуанов добавил, что общие расходы федерального бюджета в текущем году составят примерно 33,5 трлн рублей, при этом дефицит будет не выше 2% ВВП.

Он также заявил об отсутствии секвестра российского бюджета.

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