Силуанов: доля связанных с обороной расходов бюджета России увеличивается

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что доля расходов бюджета, связанных с обороной и безопасностью, увеличивается.

Об этом пишет ТАСС.

«Когда вы говорите о снижении доли расходов на экономику, возможно, это и так, поскольку доля оборонных расходов возрастает. Мы говорим, что это наш основной приоритет сейчас», — отметил он.

Силуанов добавил, что общие расходы федерального бюджета в текущем году составят примерно 33,5 трлн рублей, при этом дефицит будет не выше 2% ВВП.

Он также заявил об отсутствии секвестра российского бюджета.