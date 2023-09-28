Силуанов: доля связанных с обороной расходов бюджета России увеличивается
- Gettyimages.ru
- © KnJoUS
Об этом пишет ТАСС.
«Когда вы говорите о снижении доли расходов на экономику, возможно, это и так, поскольку доля оборонных расходов возрастает. Мы говорим, что это наш основной приоритет сейчас», — отметил он.
Силуанов добавил, что общие расходы федерального бюджета в текущем году составят примерно 33,5 трлн рублей, при этом дефицит будет не выше 2% ВВП.
Он также заявил об отсутствии секвестра российского бюджета.