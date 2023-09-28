Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в рамках БРИКС обсудят создание альтернативы SWIFT.

Как он рассказал в рамках Московского финансового форума, у целого ряда стран — членов БРИКС уже есть собственные системы.

«Мы пытаемся внедрить нашу систему передачи финансовых сообщений — СПФС, у коллег — китайских партнёров есть своя система», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что и у других стран БРИКС тоже — либо создаются, либо имеются свои системы.

«Поэтому пока этот вопрос стоит в качестве темы для обсуждения на уровне денежных властей и финансовых ведомств стран — членов БРИКС и в следующем году будет одним из вопросов повестки заседания этой организации», — заявил Силуанов.

В августе главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов заявил в беседе с RT, что в рамках БРИКС нужно создавать альтернативную платёжную систему, подобную SWIFT.