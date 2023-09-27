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Доля доллара в расчётах через SWIFT достигла в августе исторического максимума

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Доля доллара в расчётах через систему SWIFT достигла в августе 48,03%, обновив исторический максимум.
Доля доллара в расчётах через SWIFT достигла в августе исторического максимума
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Ashley

Этот показатель увеличился по сравнению с июлем на 1,57%, передаёт РИА Новости.

Кроме того, китайский юань обновил исторический максимум, 3,47% международных расчётов в августе было проведено в этой валюте. 

В августе главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов заявил в беседе с RT, что в рамках БРИКС нужно создавать альтернативную платёжную систему, подобную SWIFT.

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