Узнать больше

Экономист Прокофьев назвал серьёзным вызовом восстановление экспортно-импортного баланса

Короткая ссылка
Ректор Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, профессор Станислав Прокофьев заявил, что восстановление экспортно-импортного баланса можно назвать одним из наиболее серьёзных вызовов.
Экономист Прокофьев назвал серьёзным вызовом восстановление экспортно-импортного баланса
  • Gettyimages.ru
  • © Yozayo

«Восстановление экспортно-импортного баланса, экспортного потенциала страны мне видится одним из самых серьёзных вызовов. Это развитие инфраструктуры, соответствующей новым логистическим цепочкам, новым возможностям, новым кооперациям между странами», — сказал он в беседе с URA.RU на Московском финансовом форуме.

Ранее НСН сообщала, что Москва предоставила льготный заём косметологической компании «Биг» на сумму 100 млн рублей на 45 лет. Средства направят на закупку материалов, сырья и комплектующих, применяемых при изготовлении экспортных товаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить