Экономист Прокофьев назвал серьёзным вызовом восстановление экспортно-импортного баланса

Ректор Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, профессор Станислав Прокофьев заявил, что восстановление экспортно-импортного баланса можно назвать одним из наиболее серьёзных вызовов.

«Восстановление экспортно-импортного баланса, экспортного потенциала страны мне видится одним из самых серьёзных вызовов. Это развитие инфраструктуры, соответствующей новым логистическим цепочкам, новым возможностям, новым кооперациям между странами», — сказал он в беседе с URA.RU на Московском финансовом форуме.

Ранее НСН сообщала, что Москва предоставила льготный заём косметологической компании «Биг» на сумму 100 млн рублей на 45 лет. Средства направят на закупку материалов, сырья и комплектующих, применяемых при изготовлении экспортных товаров.