Решетников: доля рублей в экспорте в июле составила 41%
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Как он отметил в ходе пленарной сессии в рамках Московского финансового форума, в августе и сентябре этот показатель может оказаться ещё выше.
«Доля рублей в экспорте в июле составила 41%, за август и сентябрь эта цифра ещё, думаю, увеличится. В импорте 30% — доля рублей», — цитирует его ТАСС.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что текущее десятилетие пройдёт под лозунгами отказа от доллара.