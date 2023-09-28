Решетников: доля рублей в экспорте в июле составила 41%

Российский министр экономического развития Максим Решетников заявил, что доля рублей в экспорте России в июле составила 41%.

Как он отметил в ходе пленарной сессии в рамках Московского финансового форума, в августе и сентябре этот показатель может оказаться ещё выше.

«Доля рублей в экспорте в июле составила 41%, за август и сентябрь эта цифра ещё, думаю, увеличится. В импорте 30% — доля рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что текущее десятилетие пройдёт под лозунгами отказа от доллара.