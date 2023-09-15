Патрушев: нынешнее десятилетие пройдёт под лозунгами отказа от доллара

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что текущее десятилетие пройдёт под лозунгами отказа от доллара.

«Доля США в мировом ВВП быстро падает», — сообщил он в материале в журнале «Разведчик».

Нынешнее десятилетие, по словам Патрушева, пройдёт под лозунгами импортозамещения и отказа от доллара.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что глобальная экономика продолжает меняться, прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений.

Бывший глава отдела исследований инвестиционного банка Morgan Stanley и экс-экономист Международного валютного фонда Стивен Йен в интервью газете Die Welt заявил, что с начала военной спецоперации России на Украине темпы дедолларизации увеличились в десять раз по сравнению с показателями за предыдущие 15 лет.