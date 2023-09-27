Узнать больше

В России предложили доработать проект о нулевой ставке НДФЛ с небольших зарплат

Короткая ссылка
Правительство России поручило лидеру фракции ЛДПР Леониду Слуцкому существенно доработать законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что эта мера позволит снизить налоговую нагрузку на экономически незащищённые слои населения, пишет газета «Известия».

«При этом положения законопроекта не связывают право на получение этого освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, следовательно, воспользоваться проектируемой льготой смогут в том числе налогоплательщики, не относящиеся к незащищённым слоям населения», — говорится в документе.

Правительство также отметило, что в настоящее время действует ряд налоговых вычетов, позволяющих существенно снизить налогооблагаемый доход, в том числе и путём освобождения от налогообложения широкого перечня доходов.

Ранее доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России, член экспертного совета комитета ГД по экономической политике Оксана Васильева рассказала, что работающие пенсионеры при покупке квартиры могут получить налоговый вычет сразу за четыре года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить