В России предложили доработать проект о нулевой ставке НДФЛ с небольших зарплат

Правительство России поручило лидеру фракции ЛДПР Леониду Слуцкому существенно доработать законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что эта мера позволит снизить налоговую нагрузку на экономически незащищённые слои населения, пишет газета «Известия».

«При этом положения законопроекта не связывают право на получение этого освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, следовательно, воспользоваться проектируемой льготой смогут в том числе налогоплательщики, не относящиеся к незащищённым слоям населения», — говорится в документе.

Правительство также отметило, что в настоящее время действует ряд налоговых вычетов, позволяющих существенно снизить налогооблагаемый доход, в том числе и путём освобождения от налогообложения широкого перечня доходов.

Ранее доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России, член экспертного совета комитета ГД по экономической политике Оксана Васильева рассказала, что работающие пенсионеры при покупке квартиры могут получить налоговый вычет сразу за четыре года.