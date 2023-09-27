Кнайсль: Азия стала интереснее для России в энергетическом бизнесе

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в беседе с RT, что ЕС стал менее интересен для России в энергетическом бизнесе в сравнении с Азией.

«Да, немецкие компании платили больше, чем сейчас платят индийские, но в итоге — с учётом демографической ситуации и перспектив экономического развития — Азия будет играть более важную роль», — отметила она.

Кнайсль предполагает, что восстановления статус-кво России до уровня весны 2022 года не произойдёт, но надеется на нормализацию отношений между странами.

Говоря о годовщине терактов на «Северных потоках», политик отметила, что Германия не предложила России провести совместное расследование, вероятно боясь оказаться в неприятном положении. ФРГ бы пришлось признать, что союзники по НАТО подорвали важную для неё и компаний — участниц консорциума инфраструктуру.

«Ведь этот вопрос касается не только обязательств — политических обязательств, ответственности. Разумеется, это также и вопрос компенсации ущерба. Так кто же заплатит за нанесённый ущерб?» — отметила Кнайсль.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.