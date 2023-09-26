Страны Европы отказали в помощи по 13 из 15 запросов России о ЧП на «Севпотоках»

Европейские страны отказали в исполнении 13 из 15 запросов России по расследованию терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ Генеральной прокуратуры России на запрос агентства.

Запросы были поданы в компетентные органы ФРГ, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

В исполнении 13 таких запросов отказано в соответствии с п. b ст. 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и по формальным основаниям.

При этом финская сторона пока не ответила на запросы.

Отмечается, что российское надзорное ведомство обратилось к четырём странам Европы с просьбой пересмотреть отказы на запросы России по ЧП на «Северных потоках».

7 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона сделала официальный запрос на проведение открытого заседания СБ ООН 26 сентября на тему годовщины подрыва «Северных потоков».

Газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщала, что власти Германии не приняли никаких дополнительных мер по защите газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на предупреждения разведки о возможной диверсии на трубопроводах.

Посол России в Германии Сергей Нечаев в годовщину теракта на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заявил, что призывы России к расследованию подрыва газопроводов отклоняются.