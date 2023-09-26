Посол: призывы России к расследованию подрыва «Северных потоков» отклоняются

Посол России в Германии Сергей Нечаев в годовщину теракта на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заявил, что призывы России к расследованию подрыва газопроводов отклоняются.

По его словам, если данный прецедент окажется безнаказанным, то в будущем это может привести к аналогичным ситуациям.

«На наши призывы максимально оперативно провести расследование этого акта саботажа, как он фигурирует в западной терминологии... мы никаких убедительных ответов — аргументированных, субстантивных — не получаем. Наши призывы к сотрудничеству в расследовании отклоняются», — сказал глава диппредставительства.

По его словам, на Западе «заметают под ковёр» расследования журналиста Сеймура Херша и распространяют «небылицы» и «неправдоподобные истории», которые, «скорее всего, направлены на то, чтобы увести расследование в тупик или, как говорится, в туманную даль».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад «пальцем не пошевелил» для расследования терактов на «Северных потоках».

7 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона сделала официальный запрос на проведение открытого заседания СБ ООН 26 сентября на тему годовщины подрыва «Северных потоков».

Газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщала, что власти Германии не приняли никаких дополнительных мер по защите газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на предупреждения разведки о возможной диверсии на трубопроводах.