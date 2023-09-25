В Тюменской области оформили рекордное число ипотечных кредитов за два месяца

Эксперты отметили рост активности на рынке ипотечного кредитования в Тюменской области в августе и сентябре.

«Если в августе, впервые в истории, за месяц мы выдали тысячу ипотечных кредитов на 4 млрд рублей, то за три недели сентября провели уже больше 900 сделок на сумму более 3,6 млрд рублей», — прокомментировал для «Вслух.ру» управляющий ВТБ по области Евгений Федосов.

По его словам, это наполовину больше, чем месяц назад, а по сравнению с показателями годичной давности отмечается увеличение в четыре раза.

Эксперты отмечают, что на фоне ужесточения требований к льготным программам и роста ключевой ставки в IV квартале на рынке ипотеки произойдёт «охлаждение», в октябре — декабре выдачи жилищных кредитов могут быть на четверть ниже, чем в конце 2022 года.

Ранее руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин заявил, что в Челябинске за год увеличился спрос на загородную недвижимость на 17%.