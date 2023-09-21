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Количество экспортёров в Удмуртии выросло на 80%

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Сессия, посвящённая сотрудничеству с регионами Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, состоялась в Ижевске 20 сентября в рамках предпринимательского форума «Мой бизнес. Сделано в Удмуртии».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Модератором сессии «Экспорт: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий» стал и.о. заместителя председателя правительства — постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Константин Сунцов.

По его словам, на фоне непростой геополитической ситуации удалось сохранить географию экспорта — 74 страны, объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) МСП вырос на 3,3%, а количество экспортёров увеличился на 80% по итогам первого полугодия.

На сессии также обсудили вопросы транспортной логистики и нюансы кросс-культурных коммуникаций стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2023 обсудили вопросы экспорта IT-решений для нефтегазовой отрасли.

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