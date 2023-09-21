Количество экспортёров в Удмуртии выросло на 80%
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Модератором сессии «Экспорт: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий» стал и.о. заместителя председателя правительства — постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Константин Сунцов.
По его словам, на фоне непростой геополитической ситуации удалось сохранить географию экспорта — 74 страны, объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) МСП вырос на 3,3%, а количество экспортёров увеличился на 80% по итогам первого полугодия.
На сессии также обсудили вопросы транспортной логистики и нюансы кросс-культурных коммуникаций стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.
Ранее сообщалось, что в Тюмени в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2023 обсудили вопросы экспорта IT-решений для нефтегазовой отрасли.