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Инвестор объяснил временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России

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Анастасия Белоусова
Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT прокомментировал решение российского правительства ввести временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива из России.
Инвестор объяснил временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России
  • Gettyimages.ru
  • © Iryna Melnyk

«Цены на топливных биржах стабильно растут, вслед за ними дорожает и розница. Правительство уже некоторое время ищет механизмы, которые бы позволили сбалансировать топливный рынок. Собственно, для этого и ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизеля», — объяснил эксперт.

Он считает, что это поможет снизить биржевые котировки.

«Причём сыграет такой эффект достаточно быстро — нефтяникам будет целесообразнее продавать продукцию на внутреннем рынке», — добавил Сидоров.

Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.

Как отметили в правительстве, решение приведёт к насыщению рынка топлива в России, что позволит снизить цены для потребителей.

20 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство работает над тем, чтобы сбалансировать цены на оптовом рынке топлива.

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