Новак заявил, что добыча нефти в России в 2023 году может составить 527 млн тонн

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что в текущем году Россия планирует добыть 527 млн т нефти.

Об этом Новак сказал в ходе пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF.

Он напомнил, что по итогам 2022 года добыча нефти в России составила 535 млн т.

«В этом году ожидаем чуть меньше, это связано в том числе с нашим взаимодействием в рамках ОПЕК+, ожидаем 527 млн т», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее российское Министерство финансов заявило, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября 2023 года будет повышена на $2,5.