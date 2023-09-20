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«Газпром» 21—27 сентября остановит поставки по «Силе Сибири» в КНР из-за ремонта

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«Газпром» 21—27 сентября остановит поставки газа по «Силе Сибири» в КНР из-за ежегодного планового ремонта.
«Газпром» 21—27 сентября остановит поставки по «Силе Сибири» в КНР из-за ремонта
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Varie

Об этом холдинг информирует в своём Telegram-канале.

«С 21 по 27 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы», — сказано в заявлении.

Отмечается, что на данный период транспортировка топлива будет временно приостановлена.

Ранее «Газпром» приостанавливал транспортировку газа по газопроводу «Сила Сибири» для плановых профилактических работ с 28 марта по 4 апреля.

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