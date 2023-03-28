«Газпром» приостанавливает поставки по «Силе Сибири» до 4 апреля для плановых работ

«Газпром» приостановит транспортировку газа по газопроводу «Сила Сибири» с 28 марта по 4 апреля, чтобы провести плановые профилактические работы.

«В соответствии с договором купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год — весной и осенью», — напомнили в компании.

По словам вице-премьера России Александра Новака, поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» в 2023 году составят 22 млрд куб. м.

Президент Владимир Путин во время встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином сообщил, что между Россией и КНР расширяется энергетическое взаимодействие: совокупный объём поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м плюс 100 млн т сжиженного природного газа.