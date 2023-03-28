«Газпром» приостанавливает поставки по «Силе Сибири» до 4 апреля для плановых работ
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«В соответствии с договором купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год — весной и осенью», — напомнили в компании.
По словам вице-премьера России Александра Новака, поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» в 2023 году составят 22 млрд куб. м.
Президент Владимир Путин во время встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином сообщил, что между Россией и КНР расширяется энергетическое взаимодействие: совокупный объём поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м плюс 100 млн т сжиженного природного газа.