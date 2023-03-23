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Новак: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» в 2023 году составят 22 млрд кубических метров

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Поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» в 2023 году составят 22 млрд куб. м, сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире канала «Россия 24».
Новак: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» в 2023 году составят 22 млрд кубических метров
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee Photography

«Мы выходим постепенно на проектные мощности «Силы Сибири». В этом году ожидаем 22 млрд куб. м газа, а к 2025 году выйдем на проектные 38 млрд (куб. м. — RT)», — цитирует Новака ТАСС.

Президент Владимир Путин во время встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином сообщил, что между Россией и КНР расширяется энергетическое взаимодействие: совокупный объём поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м плюс 100 млн т сжиженного природного газа.

Кроме того, стороны обсуждали новый газопровод «Сила Сибири — 2». По словам Путина, практически все параметры этого соглашения согласованы.

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