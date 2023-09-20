РБК: Африка резко снизила расчёт в рублях за экспорт из России летом 2023 года

Африканские страны летом текущего года в основном расплачивались с Россией за импорт и экспорт валютами дружественных государств, сократив использование рубля.

Об этом пишет РБК со ссылкой на ЦБ.

В материале отмечается, что доля валют дружественных государств при расчётах за экспорт составила 78,8%.

При этом в феврале текущего года процент расчёта африканскими странами за экспорт из России в рублях составлял 82,4%, а в июле показатель упал до 12,7% из-за ослабления курса рубля, пишет РБК.

В июле российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил о готовности России вести торговые расчёты со странами Африканского континента в национальных валютах.

Он отметил, что у российской стороны уже есть успешный опыт расчётов в национальных валютах в ЕАЭС, которым Россия готова делиться.