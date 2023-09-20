Узнать больше

РБК: Африка резко снизила расчёт в рублях за экспорт из России летом 2023 года

Короткая ссылка
Африканские страны летом текущего года в основном расплачивались с Россией за импорт и экспорт валютами дружественных государств, сократив использование рубля.
РБК: Африка резко снизила расчёт в рублях за экспорт из России летом 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Об этом пишет РБК со ссылкой на ЦБ.

В материале отмечается, что доля валют дружественных государств при расчётах за экспорт составила 78,8%.

При этом в феврале текущего года процент расчёта африканскими странами за экспорт из России в рублях составлял 82,4%, а в июле показатель упал до 12,7% из-за ослабления курса рубля, пишет РБК.

В июле российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил о готовности России вести торговые расчёты со странами Африканского континента в национальных валютах.

Он отметил, что у российской стороны уже есть успешный опыт расчётов в национальных валютах в ЕАЭС, которым Россия готова делиться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить