Вице-премьер Оверчук: Россия готова переводить торговлю с Африкой в национальные валюты
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС на полях саммита Россия — Африка.
По словам вице-премьера, у российской стороны уже есть успешный опыт расчётов в национальных валютах в ЕАЭС, которым Россия готова делиться.
«Готовы торговать с Африкой в том числе в российском рубле, если экономоператорам это будет удобно», — сказал Оверчук.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Африка договорились перейти на расчёты в нацвалютах.