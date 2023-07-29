Узнать больше

Вице-премьер Оверчук: Россия готова переводить торговлю с Африкой в национальные валюты

Короткая ссылка
Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил о готовности России вести торговые расчёты со странами Африканского континента в национальных валютах.
Вице-премьер Оверчук: Россия готова переводить торговлю с Африкой в национальные валюты
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС на полях саммита Россия — Африка.

По словам вице-премьера, у российской стороны уже есть успешный опыт расчётов в национальных валютах в ЕАЭС, которым Россия готова делиться.

«Готовы торговать с Африкой в том числе в российском рубле, если экономоператорам это будет удобно», — сказал Оверчук.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Африка договорились перейти на расчёты в нацвалютах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить