Аналитик Антонов высказался о решении ЦБ повысить ключевую ставку

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал решение Центробанка России повысить ключевую ставку с 12 до 13% годовых.

«Рубль отреагировал очень слабым укреплением на решение ЦБ, поскольку рынок ожидал повышения ставки», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2024 году.

«Среди факторов, которые могут оказать поддержку курсу рубля, высокие цены на нефть, продажи валюты ЦБ России, подготовка экспортёров к уплате налогов», — сказал Антонов в беседе с газетой «Известия».

Ранее стало известно, что Центробанк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых.