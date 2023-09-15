Узнать больше

Аналитик Антонов высказался о решении ЦБ повысить ключевую ставку

Короткая ссылка
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал решение Центробанка России повысить ключевую ставку с 12 до 13% годовых.
Аналитик Антонов высказался о решении ЦБ повысить ключевую ставку
  • РИА Новости

«Рубль отреагировал очень слабым укреплением на решение ЦБ, поскольку рынок ожидал повышения ставки», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2024 году.

«Среди факторов, которые могут оказать поддержку курсу рубля, высокие цены на нефть, продажи валюты ЦБ России, подготовка экспортёров к уплате налогов», — сказал Антонов в беседе с газетой «Известия».

Ранее стало известно, что Центробанк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить