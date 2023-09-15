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Аграрии Подмосковья получили 3,8 млрд рублей в виде субсидий с начала года

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Власти Московской области окажут поддержку порядка 300 сельскохозяйственным производителям региона. В этом году аграриям уже перечислили 3,8 млрд рублей — 74% от годового плана.
Аграрии Подмосковья получили 3,8 млрд рублей в виде субсидий с начала года
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

Председатель правительства области Георгий Филимонов, курирующий Минсельхозпрод, сообщил, что средства были перечислены по 22 видам субсидий, из них по семи видам выплаты произведены в полном объёме.

«Это поддержка мясного и молочного животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, поддержка производства овощей открытого и защищённого грунта, производство и реализация зерновых культур, а также развитие сельского туризма», — уточнил Филимонов.

Всего в этом году Министерство предоставит 5,1 млрд рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий.

Ранее сообщалось, что четыре проекта агротуризма из Татарстана получили 38 млн рублей субсидий по результатам конкурса Министерства сельского хозяйства России.

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