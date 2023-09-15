Аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ до 13% годовых
- РИА Новости
По словам Шнейдермана, такое решение ожидалось большинством аналитиков.
«Хотя были и мнения, что регулятор не будет менять ключевую ставку, поскольку она и так достаточно высока, а дополнительное повышение будет сдерживать экономический рост», — добавил специалист.
По прогнозу аналитика, доллар до конца сентября может колебаться в коридоре 93—98,7 рублей, евро — 102—106 рублей, юань — 12,8—13,5 рублей.
«На проценты по кредитам и депозитам решение ЦБ повлияет в сторону роста», — рассказал эксперт.
Он также добавил, что проценты по кредитам и вкладам поднимутся на 1 п. п. как минимум.
«Для заёмщиков это плохая новость, зато очень хорошая для вкладчиков», — объяснил собеседник RT.
Тем временем руководитель направления «Ипотека» в «Сравни» Дмитрий Сафронов подчеркнул, что банки оперативно реагируют на повышение ключевой ставки.
«Быстрее всего ставка повышается на вклады (несколько дней), ставки на кредиты повышаются более постепенно», — заключил он.
Ранее стало известно о том, что Центробанк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых.