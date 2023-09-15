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Большой объём льготной ипотеки вынуждает ЦБ проводить более жёсткую ДКП

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В ЦБ России заявили, что большой объём льготной ипотеки вынуждает Центробанк проводить более жёсткую денежно-кредитную политику.
Большой объём льготной ипотеки вынуждает ЦБ проводить более жёсткую ДКП
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Большой объём действующих государственных программ льготного кредитования, особенно на ипотечном рынке, несколько уменьшает влияние решений по ключевой ставке на динамику кредитования», — отмечается в заявлении.

При прочих равных это означает необходимость большей жёсткости денежно-кредитной политики для поддержания ценовой стабильности.

Ранее стало известно, что ЦБ России повысил ключевую ставку до 13% годовых.

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