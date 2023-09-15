Большой объём льготной ипотеки вынуждает ЦБ проводить более жёсткую ДКП
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте финансового регулятора.
«Большой объём действующих государственных программ льготного кредитования, особенно на ипотечном рынке, несколько уменьшает влияние решений по ключевой ставке на динамику кредитования», — отмечается в заявлении.
При прочих равных это означает необходимость большей жёсткости денежно-кредитной политики для поддержания ценовой стабильности.
Ранее стало известно, что ЦБ России повысил ключевую ставку до 13% годовых.