В Татарстане разработают новую программу развития нефтегазохимической отрасли

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Государственному совету республики заявил о необходимости разработать и принять новую программу развития нефтегазохимической отрасли на период 2025—2030 годов.

Об этом информирует «Реальное время».

Такое поручение он дал правительству Татарстана, республиканским предприятиям и АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Также во время ежегодного послания Госсовету Минниханов заявил о необходимости развивать туристическую инфраструктуру республики, передаёт «Бизнес Online».

Глава региона отметил, что в 2023 году Татарстан посетили более 4 млн туристов.

«Необходимо максимально использовать меры поддержки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в части развития туристической инфраструктуры по всей республике», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правительство Татарстана приняло решение о повышении субсидии для особой экономической зоны «Алабуга» в 2024 году на 585 млн рублей. Таким образом, общий размер субсидии составит около 2,5 млрд рублей.