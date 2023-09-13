Доходы России от нефтяного экспорта в августе текущего года увеличились на $1,8 млрд и составили $17,1 млрд.

Об этом говорится в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

«Доходы России от нефтяного экспорта в августе выросли на $1,8 млрд», — говорится в публикации.

Уточняется, что эти показатели стали самыми высокими начиная с октября прошлого года.

Кроме того, отмечается, что средневзвешенная цена российской нефти увеличилась на 14,4%.

Ранее стало известно, что добыча нефти в России в июле составила 9,5 млн баррелей в сутки.