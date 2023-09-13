МЭА: доходы России от нефтяного экспорта в августе выросли на $1,8 млрд
- РИА Новости
Об этом говорится в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).
«Доходы России от нефтяного экспорта в августе выросли на $1,8 млрд», — говорится в публикации.
Уточняется, что эти показатели стали самыми высокими начиная с октября прошлого года.
Кроме того, отмечается, что средневзвешенная цена российской нефти увеличилась на 14,4%.
Ранее стало известно, что добыча нефти в России в июле составила 9,5 млн баррелей в сутки.