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МЭА: доходы России от нефтяного экспорта в августе выросли на $1,8 млрд

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Доходы России от нефтяного экспорта в августе текущего года увеличились на $1,8 млрд и составили $17,1 млрд.
МЭА: доходы России от нефтяного экспорта в августе выросли на $1,8 млрд
  • РИА Новости

Об этом говорится в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

«Доходы России от нефтяного экспорта в августе выросли на $1,8 млрд», — говорится в публикации.

Уточняется, что эти показатели стали самыми высокими начиная с октября прошлого года.

Кроме того, отмечается, что средневзвешенная цена российской нефти увеличилась на 14,4%.

Ранее стало известно, что добыча нефти в России в июле составила 9,5 млн баррелей в сутки.

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