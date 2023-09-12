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ОПЕК: добыча нефти в России в июле сохранилась на уровне июня — 9,5 млн б/с

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Добыча нефти в России в июле составила 9,5 млн баррелей в сутки.
ОПЕК: добыча нефти в России в июле сохранилась на уровне июня — 9,5 млн б/с
  • AP
  • © Lisa Leutner

Об этом говорится в сентябрьском докладе ОПЕК. 

В документе сказано, что добыча жидких углеводородов в России в июле снизилась примерно на 30 тыс. б/с по сравнению с июнем и составила в среднем 10,8 млн б/с.

Из этого объёма 9,5 млн б/с приходится на нефть и 1,2 млн б/с в сутки — на конденсат, уточняется в докладе.

В августе вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва в полной мере исполняет свои обязательства перед ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи нефти.

3 сентября Новак в поздравлении работникам нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником отметил, что Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа в мире.

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