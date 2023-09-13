Греф: власти России работают над дополнительными мерами по стабилизации рубля
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Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».
По его словам, принимаемых в настоящий момент мер по стабилизации курса недостаточно.
«Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе — найти механизмы решения этой проблемы», — отметил Греф.
Ранее Греф рассказал, в чём хранит сбережения.