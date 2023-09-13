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Греф: власти России работают над дополнительными мерами по стабилизации рубля

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Российские власти разрабатывают механизмы по стабилизации курса рубля.
Греф: власти России работают над дополнительными мерами по стабилизации рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Max Zolotukhin

Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

По его словам, принимаемых в настоящий момент мер по стабилизации курса недостаточно. 

«Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе — найти механизмы решения этой проблемы», — отметил Греф.

Ранее Греф рассказал, в чём хранит сбережения.

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