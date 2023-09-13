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Глава Сбербанка Греф рассказал, в чём хранит сбережения

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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, в чём хранит сбережения.
Глава Сбербанка Греф рассказал, в чём хранит сбережения
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По его словам, 60% приходится на облигации, 40% — на акции.

«У меня сбалансированный портфель. Я не гонюсь за высокой доходностью, у меня примерно 60 на 40: 60% я инвестирую в облигации, 40% — в акции. И эти различные инструменты инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно. Больше всего в этом году я заработал на Сбербанке», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Сбер фиксирует повышенный спрос своих клиентов на золото и палладий, планирует увеличить количество офисов, уполномоченных на продажу слитков драгоценных металлов.

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