Решетников заявил о продолжающейся донастройке инструментов поддержки бизнеса
«У нас постоянно идёт донастройка инструментов. У нас есть в работе вопросы дополнительной поддержки таксономии технологических проектов. Таким образом, всё время идёт диалог и с бизнесом, и с регионами, и с Госдумой, и с Советом Федерации», — сказал он.
Вместе с этим Решетников подчеркнул, что только в диалоге можно вырабатывать крупные системные решения.
Ранее столичные власти рассказали о более чем 50 мерах поддержки предпринимателей Москвы.