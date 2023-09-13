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Решетников заявил о продолжающейся донастройке инструментов поддержки бизнеса

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эксклюзивном интервью RT на полях Восточного экономического форума заявил, что в настоящий момент продолжается донастройка инструментов поддержки бизнеса.

«У нас постоянно идёт донастройка инструментов. У нас есть в работе вопросы дополнительной поддержки таксономии технологических проектов. Таким образом, всё время идёт диалог и с бизнесом, и с регионами, и с Госдумой, и с Советом Федерации», — сказал он.

Вместе с этим Решетников подчеркнул, что только в диалоге можно вырабатывать крупные системные решения.

Ранее столичные власти рассказали о более чем 50 мерах поддержки предпринимателей Москвы.

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