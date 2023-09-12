Власти Москвы рассказали о более 50 мерах поддержки предпринимателей Москвы

На портале мсп.рф размещено более 50 мер поддержки для московских предприятий малого и среднего бизнеса.

«Размещённые на платформе инструменты направлены на развитие и поддержку бизнеса. Полезные сервисы доступны как компаниям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, так и планирующим открыть своё дело физическим лицам», — цитирует заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину издание «Вести Подмосковья».

Так, на портале предпринимателям доступны тренинги, консультации, вебинары, а также курсы повышения квалификации. В частности, на портале размещена образовательная программа «Стартап-школа МБМ».

Ранее сообщалось, что на портале «Цифровое Подмосковье» власти регионов страны могут поделиться опытом внедрения ИИ-технологий.