Власти Москвы рассказали о более 50 мерах поддержки предпринимателей Москвы
«Размещённые на платформе инструменты направлены на развитие и поддержку бизнеса. Полезные сервисы доступны как компаниям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, так и планирующим открыть своё дело физическим лицам», — цитирует заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину издание «Вести Подмосковья».
Так, на портале предпринимателям доступны тренинги, консультации, вебинары, а также курсы повышения квалификации. В частности, на портале размещена образовательная программа «Стартап-школа МБМ».
Ранее сообщалось, что на портале «Цифровое Подмосковье» власти регионов страны могут поделиться опытом внедрения ИИ-технологий.