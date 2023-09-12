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В регионах ДФО микробизнес стал чаще переходить в категорию среднего

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В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по итогам первого полугодия 2023 года предприятия из категории микробизнеса переходили в категорию среднего бизнеса в четыре раза чаще, чем в среднем по стране — 44% против почти 11%.
В регионах ДФО микробизнес стал чаще переходить в категорию среднего
  • Gettyimages.ru
  • © AmnajKhetsamtip

Об этом информирует vostokmedia.com со ссылкой на данные корпорации МСП.

Наряду с этим малый бизнес Дальнего Востока переходил в категорию среднего в два раза интенсивнее, чем в среднем по России: по итогам первого полугодия показатель составил 31% и 13% соответственно.

Переход совершили 80 таких компаний ДФО, уточнил глава Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках Восточного экономического форума — 2023.

В ДФО, как и в целом по России, наименьший прирост зафиксирован в цепочке «Микробизнес» — «Малый бизнес». На Дальнем Востоке показатель составил 0,08%.

Ранее НСН со ссылкой на словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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